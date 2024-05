Katti Matikaisen luonut Silja Sillanpää ei ole valmis antamaan rakastettua hahmoa muiden esitettäväksi: "Olisi vaikeaa tuutata sitä kenellekään toiselle"

All Over Press

Katti Matikainen on vuosien varrella seikkaillut tv-ruudun lisäksi muun muassa esiintymis- ja konserttilavoilla sekä Sillanpään kirjoissa. Nykyisin rakastettu kissahahmo on horroksessa.

Nyt, kun Sillanpää on jättänyt Katti Matikaisen taka-alalle, voisiko joku muu kenties hypätä esittämään hahmoa? Sillanpään mukaan häneltä on tiedusteltu asiasta.

– Ei ainakaan ihan vielä. Sen pitäisi sitten olla jotain muuta. Se on kuitenkin niin lähellä (minua), vaikka Katti on ihan erilainen kuin minä, niin kyllähän se on niin paljon keikkaillut eri paikoissa ja sanonut lapsille tassupäivää. Hahmo on kasvanut paljon improvisoinnista ja hetkistä lasten kanssa, että olisi vaikeaa tuutata sitä kenellekään toiselle, Sillanpää sanoi.