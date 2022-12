Salkkarit-tähti Inna Tähkänen on kokenut myös ulkomaalaisena olemisen: "Mitä tämän kanssa pitää tehdä?"

Salatut elämät -sarjan näyttelijä Inna Tähkäsellä on suomalaisuudesta hieman kaksijakoiset ajatukset.

– Olen asunut lapsena paljon ulkomailla isäni töiden takia. Minulla on välillä vaikeuksia suhtautua siihen, miten olen suomalainen. Olen hyvin vahvasti kokenut myös ulkomaalaisena olemista. Englanti on ollut pääasiassa se kieli, jolla olen kirjoittanut ja lukenut. Toisessa maassa koin olevani ulkomaalainen, ja kun tulin tänne takaisin, niin en ollut täysin suomalainenkaan. Kasvaessa on ollut olo, että mitä tämän kanssa oikein pitää tehdä tai miten koen itseni, Tähkänen kertoi Relove-liikkeen kutsuvierastilaisuudessa 30. marraskuuta.

– Nyt on ihanaa, että suomalaisuus tarkoittaa myös monikulttuurisuutta, eri juuria ja kieliä. On ihanaa, että anglismista on tullut puhekielessä yleisempää, vaikka arvostan toki suomen kieltä kirjallisuudessa. Mutta tulee kotoisa olo, etten ole ainoa, joka saa punakynää lukion äidinkielen esseissä.

Lukion jälkeen Tähkänen oli töissä Pariisin Disneylandissa, suoritti maisterintutkintonsa Skotlannissa ja asui sen jälkeen vielä hetken Lontoossa. Hän on kuitenkin onnellinen siitä, että saa asua juuri Suomessa.

– Skotlanti on silti jäänyt sydämeeni. Mietin, että mitähän siellä voisin tehdä, että voisin sinne muuttaa hetkeksi takaisin. Vielä ihan heti se ei kuitenkaan ole suunnitelmissa, Tähkänen jäi myhäilemään.

Tähkäsen lempiharrastus onkin matkustaa uuteen kaupunkiin, etenkin Etelä-Eurooppaan, ja löytää erilaisia vintage- ja second hand -liikkeitä. Second hand -muoti on hänelle luovuuden lähde.

– Rakastan sitä, että voit löytää jotakin, mitä et muualta löydä - ainutlaatuisia löytöjä. Se jännitys siinä, ettei tiedä, mitä löytää. Se on kutkuttavaa, Tähkänen kertoi.

Tähkäsen mieleen on jäänyt erityisesti yksi löytö.

– Olin Roomassa 2017, ja siellä oli paljon vintageliikkeitä. Löysin kokopitkän, hihattoman Dieselin farkkumekon. Napit edessä, aika ysäri. Se istui silloin minulle täydellisesti. Siitä tuli sellainen olo, että ei voi olla totta. Se tuntui aarteelta, Tähkänen kertoi.

Tähkänen intoutui muistelemaan myös häitään.

– Tuntuu, etten pääse niistä ikinä yli, näyttelijä vaipui takaisin hääpäiväänsä.

Myös pariskunnan koira oli oleellinen osa juhlaa.

– Hän tosin halusi koko ajan keittiöön, Tähkänen naurahti.

Milloin Noel saa kostonsa?

Katsojat eivät juurikaan lähesty Tähkästä kadulla hänen Elina Taalasmaan roolistaan Salkkareissa.

– Jos joku tulee, niin usein kuulen, että näytän aivan erilaiselta kuin roolihahmoni. Se on ihan hauska juttu, mutta uskon, että se vaikuttaa siihen [palautteeseen], ettei välttämättä tunnisteta. Mutta siitä saan todella paljon palautetta, että milloin Noel saa kostonsa. Milloin hänelle tehdään jotakin? Tämä on hyvä kysymys. Odotamme varmasti kaikki siihen vastausta, Tähkänen kertoi.

Tähkäsellä on vielä muutama viikko töitä ennen lomaa, jonka hän aikoo viettää perheen ja jouluelokuvien parissa.

– B-luokan joululeffat ovat aivan lempiajanvietettäni. Unelmani olisikin näytellä jouluelokuvassa. Uusi elokuva, jossa on Lindsay Lohan, on vielä katsomatta, ja oikein odotan, että saan vastaanottaa sen, Tähkänen kertoi silmät loistaen.

Katso jutun alussa olevalta videolta, miten Inna Tähkänen muisteli syyskuisia häitään ja koiransa mukanaoloa tärkeänä päivänä.