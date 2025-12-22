Näyttelijä James Ransone on kuollut.

Näyttelijä James Ransone on kuollut 46-vuotiaana. Ransone muistetaan parhaiten roolistaan HBO:n suositussa Langalla-sarjassa (The Wire).

CNN:n mukaan Los Angelesin kuolinsyyntutkija kertoi miehen tehneen itsemurhan.

Ransone näytteli myös Se – Toinen luku sekä Sinister 2 -elokuvissa.

Hän oli naimisissa Jamie McPheen kanssa ja heillä on kaksi lasta.