Näyttelijä James Ransone on kuollut.
Näyttelijä James Ransone on kuollut 46-vuotiaana. Ransone muistetaan parhaiten roolistaan HBO:n suositussa Langalla-sarjassa (The Wire).
CNN:n mukaan Los Angelesin kuolinsyyntutkija kertoi miehen tehneen itsemurhan.
Ransone näytteli myös Se – Toinen luku sekä Sinister 2 -elokuvissa.
Hän oli naimisissa Jamie McPheen kanssa ja heillä on kaksi lasta.
Tarvitsetko kriisiapua?
Keskusteluapua saa esimerkiksi seuraavilta tahoilta
- Oman hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystyksen numerosta
- Mieli ry:n kriisipuhelimesta ympäri vuorokauden 09 252 50111
- Helsingin kaupungin kriisipäivystyksestä joka päivä kellon ympäri numerosta 09 310 44222
- Kirkon palvelevasta puhelimesta 0400 221 180 joka päivä kello 18–24