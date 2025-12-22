Chris Rea on kuollut 74-vuotiaana, BBC kertoo.

Muusikko Chris Rea on kuollut. Perheen mukaan Rea, 74, kuoli sairaalassa maanantaina lyhyen sairauden jälkeen. Realla oli puoliso ja kaksi lasta.

Käheästä äänestään ja slide-kitarastaan tunnettu Rea aloitti levytysuransa vuonna 1978. Rean aikuisrockin suurin suosio ajoittui 1980- ja 1990-lukujen vaihteeseen. Hänet tunnettiin etenkin kappaleistaan Road to Hell ja Driving Home For Christmas. Jälkimmäinen kappale julkaistiin vuonna 1986, ja se on yltänyt Britannian joululistalle sijalle 30 tänäkin vuonna.

Rea levytti 25 sooloalbumia. Kaikkiaan hänen levyjään on myyty maailmanlaajuisesti yli 40 miljoonaa kappaletta.

Rea kärsi 2000-luvulla monista terveysongelmista.