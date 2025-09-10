Omistusasunnon saa nyt valtion tukemaa vuokra-asuntoa halvemmalla – "Ei mitään järkeä"

Omakotitalokauppoja tehtiin elokuussa jälleen enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto (KVKL). Omistusasunnon saa nyt ara-asuntoa halvemmalla.

Koko vuonna omakotitalokauppoja on tehty jopa viidennes enemmän kuin viime vuonna.

Kokonaisuutena asuntokauppoja tehtiin elokuussa noin 2 prosenttia viime vuotta vähemmän.

Viime vuoden elokuuhun verrattuna asuntojen hinnat ovat myös edelleen laskussa.

Esimerkiksi käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat laskeneet vuoden takaisesta lähes 4 prosenttia.

Myyntiajat pidentyneet

Myös pääkaupunkiseudun käytettyjen kerrostaloasuntojen myyntiajat ovat pidentyneet.

Kun viime vuoden elokuussa kerrostaloasunto myytiin keskimäärin 104 päivässä, elokuussa 2025 markkinointi kesti keskimäärin 117 päivää ennen asuntokauppoja, KVKL kertoo.

KVKL:n toimitusjohtajan Tuomas Viljamaan mukaan vuoden alkuun verrattuna vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat ovat kuitenkin maltillisesti nousseet muissa suurissa kaupungeissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

– Oulussa hinnat ovat nousseet vuoden alusta jopa 4,6 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat ovat laskeneet 1,6 prosenttia, hän sanoo tiedotteessa.

Käytettyjen asuntojen kauppamäärät ovat KVKL:n mukaan jo lähes normaalitasolla.

Omistusasunto ara-asuntoa halvemmalla

Viljamaan mukaan kerrostaloasuntojen hinnat ovat laskeneet pääkaupunkiseudulla pääosin tarjonnan määrän vuoksi.

Myös valtion tukemaa asuntorakentamista on yhä runsaasti.

Valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksen Varken mukaan pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä tuotannossa 3 332 vuokra-asuntoa.

Valtion tukemien asuntojen kustannukset vaikuttavat pääkaupunkiseudulla olevan nyt myös käytettyihin kerrostaloasuntoihin verrattuna kalliimmat.

Keskimäärin valtion tukeman asuntotuotannon kustannus omalla tontilla olevasta asunnosta on KVKL:n mukaan pääkaupunkiseudulla 4 721 euroa neliöltä.

KVKL:n tilastojen mukaan käytetyn kerrostaloasunnon keskimääräinen neliöhinta pääkaupunkiseudulla oli elokuussa 4 653 euroa.

– Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että omistusasunnon saa tällä hetkellä kohtuuhintaisemmin kuin valtion tukeman vuokra-asunnon, joiden rakentamisen pitäisi perustua omakustannushintaan ja kohtuuhintaisuuteen. Asuntomarkkinoiden näkökulmasta tässä ei tietenkään ole mitään järkeä, Viljamaa sanoo.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus päätti budjettiriihessään leikata valtion tukeman asuntotuotannon vuotuista korkotukilainavaltuutta eli ara-lainojen valtuuksia 365 miljoonalla eurolla vuodesta 2027 lähtien.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton ylläpitämään KVKL Hintaseurantapalveluun raportoitiin heinäkuussa maanlaajuisesti yhteensä 4 681 vanhojen asuntojen kauppaa ja 135 uudisasunnon myyntiä.

Yhteensä kauppoja tehtiin 4 816.