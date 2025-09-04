DNA-vainoharhaa? Kim Jong-unin käskyläisillä vimmaista pyyhintää Putin-tapaamisen jälkeen

Diktaattorien tavat ovat omanlaisiaan. Paranoidisesta käytöksestä saatiin tuore esimerkki, kun Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasi Venäjän johtajan Vladimir Putinin Kiinan vierailun aikana.
Kansainvälisissä medioissa on alkanut kiertää Telegramista napattu video, jossa Pohjois-Korean diktaattorin avustajakunta pyyhkii puhtaaksi kaikki pinnat, joihin Kim on koskenut.
Tapauksesta muun muassa kertovan intialaisen talouslehden The Economic Timesin mukaan kyseessä voi olla diktaattorin halu suojella DNA:taan.
Diktaattorin vainoharhainen suhtautuminen voi johtua siitä, ettei hän halua DNA:taan päätyvän ulkovaltojen tiedustelun haltuun. Terveydellinen data voisi olla diktaattorin vihollisille kullanarvoista.
Kaikki pyyhittiin huolella
Verkossa kiertävässä videossa avustajien nähdään pyyhkivän huolellisesti esimerkiksi pöytää sekä tuolia, jossa Pohjois-Korean diktaattori istui tavatessaan Putinin.
Kimin avustajat veivät mukanaan jopa hänen käyttämänsä juomalasin.
Tästä oli kyse
Putin ja Kim tapasivat Kiinan järjestämän mahtipontisen sotilasparaatin jälkeen.
Mediatietojen perusteella Kimin henkilökunnan käytökseen kiinnittivät ensin huomiota venäläiset toimittajat, joiden ansiosta video ladattiin Telegramiin,
– Neuvottelujen jälkeen Pohjois-Korean johtajan henkilökunta tuhosi huolellisesti kaikki jäljet Kimin läsnäolosta, venäläinen toimittaja Alexander Junashev kirjoitti Telegramiin.
Läntisistä medioista videon voi katsella esimerkiksi yhdysvaltalaisen uutiskanavan CNN:n sivuilta.
Kiinan presidentti Xi Jinping kutsui usean maan johtajia vierailulle Pekingiin juhlistamaan toisen maailmansodan päättymistä ja Japanin antautumisen 80-vuotispäivää./All Over Press
Venäläinen uutistoimisto RIA kertoi tapaamisen jälkeen, että Putinin ja Kimin tapaaminen kesti 2,5 tuntia.
Lopuksi Putin saattoi Kimin autolleen ja kutsui Pohjois-Korean diktaattorin vierailulle Venäjälle.
Paranoidisesta pyyhkimisestä on katsottavissa pidempi video myös esimerkiksi australialaisen uutiskanavan Youtube-kanavalla.
Australialainen uutiskanava 7NEWS kertoo videolla myös, että Pohjois-Korean johtajan panssaroidussa junassa Kimille on oma erityinen WC, jolla varmistetaan, ettei johtajan "biologista" tietoa pääse vuotamaan ulkopuolisille tahoille.