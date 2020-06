Nämä maat ovat Suomelle velkaa yhteensä 240 miljoonaa euroa – suurimmat saamiset Irakissa ja Pohjois-Koreassa

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä olevan valtiontakuurahaston vuoden 2019 tilinpäätös osoittaa, että Suomella on saatavia muiltakin mailta.

Tilinpäätöksen perusteella Suomen valtiolla on noin 240 miljoonan euron verran takaisin perittävää velkaa kymmeneltä eri valtioilta.

Vientiluottojärjestelyissä on taattu Suomen valtion toimesta suomalaisten yritysten kauppoja ulkomaille.

– Suomalaiselle viejälle on maksettu toimitusten yhteydessä ja vastaanottajamaille on järjestetty pitkä maksuaika. Joissain maissa on sitten jäänyt maksamatta.