Suomalainen yksinpurjehtija Ari Huusela sai erikoisen pyynnön ilmastoaktivisteilta – innoittajana maailmankuulu Greta Thunberg: "He olisivat tarvinneet Espanjaan kyydin Brasiliasta"

Liftareita ilmottautui enemmänkin

He olivat matkalla Madridiin YK:n ilmastokokoukseen . Aktivistit olisivat siis halunneet ottaa mallia ruotsalaisesta 16-vuotiaasta Greta Thunbergista, joka matkusti Euroopasta New Yorkin ilmastokokoukseen karussa kilpaveneessä ja sieltä jälleen Espanjassa meneillään olevaan YK:n ilmastokokoukseen katamaraanissa .

Thunberg tuonut näkyvyyttä myös kilpapurjehdukselle

Millaista kyytiä sitten olisi ollut aktivisteille luvassa?

Vene on iso, mutta siitä on riisuttu kaikki mahdollinen. Tilat ovat ahtaat, koska sisätilasta suuren osan vie purjevarasto. Aallokossa vene pitää kovaa meteliä, sillä sisätilat ovat kovat ja kaikuvat.

Thunberg matkusti Euroopasta New Yorkiin saksalaisen Boris Herrmannin Malizia II -veneessä, joka on Huuselan tavoin starttaamassa ensi vuonna maailman ympäri yksin purjehdittavaan Vendée Globe -kisaan. Huusela tuntee Malizia II-veneen hyvin.

– Se on vielä vielä karumpi kuin minun, jos mahdollista. Minulla on sentään vielä tiskiallas ja keittimelle jonkinlainen teline. Se on äärimmäinen vene ja rajumpi liikkeiltään, koska siinä on sivulla foilit. Se on myös tiloiltaan vielä ahtaampi, Huusela kuvaa.