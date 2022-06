Jari, 63, yrittää jotain, mitä kukaan ei ole aiemmin yrittänyt: Ui yksin Tukholmasta Helsinkiin vetäen kymmenien kilojen taakkaa perässään

Keskeinen varuste on runsas määrä proteiinipitoista ruokaa. Tammen arvion mukaan hän ei pysty syömään tarpeeksi kaloreita päivässä ja arvioi menettävänsä joka päivä 300 grammaa painoa. Sen vuoksi hän on tankannut runsaasti energiaa ennen koetusta.

Idea merenylityksestä tuli saunassa

– En kerennyt kuin kotiin ja uudestaan saunaan, niin syntyi tämä idea. Tottakai, minähän voin uida Helsinkiin, sehän on vähän pidempi matka, Tammi kertoo.

Oma merkityksensä on sillä, että Tammi haluaa jättää yksinuinnilla jälkeensä maailmanennätyksen, jota toisen olisi hankala lähteä rikkomaan.

Hän on valmistautunut koettelemukseen pyöräilemällä, uimalla ja muualla liikunnalla, totuttaen vartaloaan päivittäiseen kuuden tunnin liikuntaan.

Matkalle luvassa pieniä nautintoja

Askeesissa ei Tammi aio matkallaan elää. Mukana varusteissa on retkituoli ja kovaääninen musiikin kuuntelemiseksi.

– Siellä on olutta ja punaviiniä. Haluan yhden oluen, kun syön lounasta ja pikkuisen punaviiniä iltaruuan kanssa, jos paistaa aurinko, Tammi kertoo.

– Se on niin ihanaa, kun illalla saa pistää teltan pystyyn ja olet ihan yksin siellä saarella, hän kuvailee elämää ulkosaaristossa.

Vaikein matka yli Ahvenanmeren

– Se on se 30 kilometriä, josta menevät kaikki rahtilaivat etelästä pohjoiseen. Minun pitää mennä siitä yli yksinään. Se on se yksi päivä, joka on vaikea, Tammi toteaa.