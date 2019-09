Mistä kaikki sai alkunsa? Näin Greta Thunbergin perhe kertoo nuoren ilmastoaktivistin rankasta lapsuudesta: "Hän tuntui katoavan pimeyteen ja ikään kuin lakkasi toimimasta"

Thunbergin perhe kertoo vastikään julkaistussa kirjassa Sydämen asioita – Perhe ja planeetta kriisissä, että Greta koki ilmastoheräämisen jo 8-vuotiaana ja että hän on ajanut asiaa tiukasti siitä lähtien. Ensin perheensä piirissä, myöhemmin niin, että sanomalta on ollut vaikea välttyä, jos seuraa mediaa.

Erikoinen oireilu rasitti perhettä

– Kahden kuukauden syömättömyyden aikana Greta on laihtunut melkein kymmenen kiloa, mikä on paljon, kun on alun alkaenkin pienikokoinen. Hänen ruumiinlämpönsä on alhainen, ja pulssi ja verenpaine osoittavat selviä merkkejä nälkiintymisestä, kirjassa kerrotaan.