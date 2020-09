Suomalainen kuvaaja Esa Ringbom ylsi kansainväliseen hassujen villieläinkuvien finaaliin jo kolmannen kerran: "Kun kuvaa paljon, tulee sattumuksia"

Vuosittainen koomisten villieläinvalokuvien kilpailu The Comedy Wildlife Photography Awards on edennyt finaalivaiheeseen.

Finaaliin on valittu 44 kuvaa, ja yksi finaaliin päässeistä kuvaajista on suomalainen Esa Ringbom.

Kyseessä ei suinkaan ole valokuvaajan ensimmäinen finaalipaikka samaisessa kuvakilpailussa, vaan hänen teoksiaan on ihailtu finaalissa kolmesti.

Mikä on suomalaiskuvaajan menestyksen salaisuus?

– Jos vastaan suoraan, kuvaan paljon. Kun kuvaa paljon, tulee sattumuksia. Tällainen huumorikuva on vaikea järjestää, Ringbom vastaa kysymykselle naurahtaen.

Tällä kuvalla suomalainen luontokuvaaja Esa Ringbom pääsi The Comedy Wildlife Photography Awards -kilpailun finaaliin.

Tällä kuvalla suomalainen luontokuvaaja Esa Ringbom pääsi The Comedy Wildlife Photography Awards -kilpailun finaaliin.

Hauska karhukuva poiki finaalipaikan

Pedot ja valkoiset nisäkkäät kiinnostavat

– Ei näitä kannata jännittää, hän sanoo ja lisää, että voitto tulee, jos on tullakseen.

Ringbom on kiinnostunut kuvaamaan suuria petoja, kuten susia ja karhuja. Erityisesti kokenutta luontokuvaajaa kiehtovat valkoiset nisäkkäät.

– Kun näkee valkoisen hirven esimerkiksi tummenevassa iltametsässä, näkymä on mieleenpainuva – hirvi on kuin aave. Sitä on harva nähnyt, luontokuvaaja kehaisee.