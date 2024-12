Christina Thodén kuvasi hyppäävän karhun Kuhmossa.

"Mä en kestä."

"Mielettömän upea kuva."

"Töpöhäntä käynnisti nelivedon!"

Muun muassa näin somen luonnonvalokuvaajaryhmässä kommentoitiin Christina Thodénin valokuvaa, jossa karhu pakenee kameraa anturat vilkkuen.

Karhu hypähteli itärajan tuntumassa, Kuhmon alueella.

– Käyn siellä paljon kuvailemassa sekä kojuilla että ihan livenä, Thodén, 53, kuvaa.

Thodén oli lenkillä, kun takatassunsa paljastanut kontio osui eteen sattumalta.

– Muutaman kerran olen kohdannut karhun sattumalta. Toinen oli karhunpennut puussa, ja sitten tämä hauska hyppääjä.

Hauska nallehyppykuva paljastui paljon myöhemmin

Thodén on ammattikuvaaja ja kantaa lenkilläkin mukanaan järjestelmäkameraa – onneksi.

– Minulla on aina kamera mukana, jos tulee tilanteita eteen. Jos sitä kameraa ei ole, niin silloin ainakin tulee niitä tilanteita, Thodén nauraa.

Noin sadan metrin päässä ollut karhu ikuistui kuvaan zoomin avulla. Kuva on otettu kesällä 2023.

Totuus nallehypystä tosin paljastui vasta paljon myöhemmin. Thodén oli unohtanut kuvan, kunnes löysi sen loppuvuonna 2024.

– Muutama päivä sitten aloin katsoa läpi kuvia. Huomasin, että hitsi, täällä on tämmöinenkin, onpa hauska!

Karhu pomppasi kuvaajaa karkuun.

"On tämä ehkä omalaatuisin ottamistani kuvista"

Thodén päätti julkaista kuvan Facebookissa sekä omalla sivullaan että luontokuvaajien ryhmässä. Suosio oli välitön ja taattu.

– Se on vähän erilainen kuin ne pönötyskuvat, mitä yleensä laitetaan nettiin. On tämä ehkä omalaatuisin ottamistani kuvista, ja tykkään siitä. On se ainakin top kympissä ottamistani kuvista!

