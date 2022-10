Katso vuoden luontokuva 2022 – Uhka syvyyksistä kätkee yllätyksen pinnan alla

Kuvassa on päivänkorento veden pinnalla ja taustalla näkyy hyönteistä lähestyvä kala. Kuvan on ottanut seinäjokelainen Antti Strang Lempäälässä.

– Kuva on otettu kesäkuussa juhannusviikolla. Huomasin jo edellisenä päivänä, että Lempäälän kanavanrannassa parveilee päivänkorentoja. Västäräkit nappailivat niitä veden pinnalta ja maasta. Sain niistäkin mojovia kuvia.

Vuosien kokemus tuotti tulosta

Strangilla on yli 40 vuoden kokemus luontokuvaamisesta, joten heti kuvan nähdessään hän tiesi, että siinä on potentiaalia kilpailussa menestymiseen. Hän on osallistunut kilpailuun jo kymmeniä kertoja.