Varoitus: Sikarutto leviää

Afrikkalainen sikarutto (ASF) leviää huolestuttavasti lähialueilla, erityisesti Virossa, Ruokavirasto kertoo.

Afrikkalainen sikarutto leviää Suomen lähialueilla, erityisesti Virossa, jossa tautia on todettu luonnonvaraisten villisikojen lisäksi parin vuoden tauon jälkeen myös tuotantosioissa.

Tauti ei tartu ihmisiin., mutta voi olla eläimelle kohtalokas.

ASF:ää ei toistaiseksi ole todettu Suomessa, mutta taudin leviäminen Suomeen aiheuttaisi vakavia taloudellisia seurauksia kotimaiselle sikataloudelle ja elintarvikeviennille.

ASF on esiintynyt Virossa ja muissa Baltian maissa sekä tuotantosioilla että villisioilla vuodesta 2014 lähtien.

Kesän 2025 aikana ASF tautitapauksia on todettu Viron lisäksi myös Liettuassa ja Puolassa.

Virossa tautia on todettu jo viidessä eri tuotantosikalassa, joista neljä on hyvin suuria sikaloita. Taudin leviämisen estämiseksi Virossa on jouduttu lopettamaan yli 17 000 sikaa.