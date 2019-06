MTV Uutiset esittelee maailman hauskimmat, suloisimmat ja hervottomimmat villieläinkuvat: "Tämän ajattelin lähettää Trumpille lahjaksi”

Haltian luontokeskus täyttää 6 vuotta, minkä kunniaksi siellä järjestetään LOL-Luonto on laiffii -erikoisnäyttely.

Valokuvissa esiintyy kaikenkarvaisia eläimiä ja lintuja, ja kuvia on otettu ympäri maailmaa. Suomalaisillekin tutusta eläimestä, karhusta, on esillä mielenkiintoinen ja hauska kuva. Otoksessa kaksi karhua seisoo takajaloillaan.

Suomen luontokeskus Haltian johtaja Tom Selänniemi on vaikuttunut valokuvasta.

– Kuvaajana tiedän, kuinka vaikeaa on saada hieno kuva. Tämä otos on ”once in a lifetime”.