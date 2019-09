Mikä on suosikkisi? Kansainvälinen vuoden hauskin luontokuva -kilpailu valloittaa – mukana jälleen suomalaisen Valtterin kuva: "Pikkukarhut leikkivät samantapaisesti kuin pienet lapset"

Tänä vuonna kilpailuun on valittu 40 kansainvälistä finalisti-valokuvaa, joista Mulkahaisen karhuaiheinen valokuva on yksi niistä. Kaikki finaaliin valitut valokuvat löydät Comedy Wildlife Photography Awards -sivuilta.

Kuvassa pieni karhunpentu piileskelee puun takana. Pennusta on esillä ainoastaan tassut ja korva. Kuva on otettu Suomussalmella.

Ampumahiihdosta valokuvaukseen: Mulkahainen aloitti harrastuksensa osittain sattumalta

– Itselleni tuli täydellisenä yllätyksenä, että osaan kuvata ja siitä voi tulla vielä menestystäkin. Kun sitten osallistuin viime vuonna valokuvauskilpailuun ja menestystä alkoi tulla, se oli itselleni täydellinen yllätys. Minulla on jonkinlaista valokuvaussilmää. Olen kuvannut kauan, mutta yhtäkkiä huomasin, että hetkinen, minähän osaan kuvata. Jokaisella ihmisellä on jotain lahjoja, joten suosittelen muillekin uuden harrastuksen kokeilemista.

Sen lisäksi, että valokuvaus on rakas harrastus, valokuvaus on Mulkahaiselle palautumista töistä.

Valokuvauskilpailun voittajat julkistetaan alle kahden kuukauden päästä. Palkintojenjakotilaisuus on Mulkahaisen mukaan 13.11. Lontoossa. Valtteri Mulkahainen sanoo, että jos menestystä kilpailussa tulee tänäkin vuonna, hän haluaisi tällä kertaa päästä palkintojenjakotilaisuuteen, joka jäi viime vuonna väliin.

– Kilpailun pääpalkinto on todella hyvä: viikon safarimatka Afrikkaan kahdelle henkilölle. Olisi hienoa päästä sinne vaimon kanssa. Toivon, että kuva menestyisi. On kuitenkin sanottava, että kilpailussa on mukana todella hyviä kuvia, Mulkahainen pohtii.