Kymmenen vuotta sitten Erling Haalandiakin suurempana hyökkääjälupauksena pidetty Andreas Helmersen oli menetetty tapaus, kunnes psyykkinen valmentaja Antti Peltonen otti norjalaisen siipensä alle. Suomalaisen järeät otteet auttoivat Helmerseniä elvyttämään uransa ja ponnistamaan lyhyessä ajassa Norjan divarista aina Mestarien liigaan saakka Bodö/Glimtin paidassa.

Norjalainen Bodö/Glimt eteni sensaatiomaisesti Mestarien liigaan tällä kaudella, eikä tuhkimotarina jäänyt siihen. Mikkelin kokoisesta kaupungista oleva seura aloitti liigavaiheensa komealla 2–2-tasapelilillä Slavia Prahan vieraana.

Bodö/Glimt oli Tshekin pimenevässä illassa kahden maalin tappioasemassa, kunnes vaihdosta sisään tullut Andreas Helmersen pääsi näyttämään kyntensä – jotka vielä muutama vuosi sitten tarvitsivat teroitusta.

27-vuotias norjalaishyökkääjä pohjusti ensin Daniel Bassin kavennusosuman komealla esityöllä kymmenisen minuuttia ennen täyttä aikaa.

Ysikymppisen täyttyessä Helmersenin torjuttu laukaus putosi Sondre Brunstad Fetille, joka laukoi Bodö/Glimtin tasoihin, ansaiten norjalaisille pisteen.

2:11 Mestarien liigan sensaatiojoukkue Bodö/Glimt nousi dramaattiseen tasapeliin Slavia Prahan vieraana – Andreas Helmersenilta käänteentekevä sisääntulo historiallisessa illassa.

Helmersen oli historiallisen saavutuksen kannalta käänteentekevä pelaaja, vaikka varsinaisille tehoille kärkimies ei yltänytkään.

Vielä muutama vuosi sitten hän tuskin olisi osannut edes haaveilla pelaamisesta Mestarien liigassa, kunnes Antti Peltonen astui kuvioihin.

“Jos olisin sinä, minua hävettäisi”

Aiemmin HJK:ssa työskennellyt ja menestynyt Peltonen palkattiin vuonna 2023 norjalaisen divariseuran Raufossin valmennustiimiin. Psyykkisen valmentajan ensisijainen tehtävä oli auttaa koko joukkuetta, joka oli tuolloin kahdeksan ottelun voitottomassa putkessa.

Helmerseniä hänelle tarjottiin erityisenä lisähaasteena, johon suomalainen tarttui muiden esittämistä epäilyistä huolimatta.

– He olivat vähän kuin menettäneet toivonsa hänen suhteen. Minulle sanottiin, että jos saan hänet tekemään maaleja, olisin aikamoinen taikuri, Peltonen muisteli.

Helmersen oli Rosenborgin suurlupaus, joka muun muassa debytoi norjalaisjätin edustusjoukkueessa 17 vuoden ikäisenä. Lupaavasti alkanut ura otti kuitenkin pian takapakkia peräti kolmen vakavan polvivamman seurauksena.

Helmersen ei pelannut loukkaantumistensa vuoksi jalkapalloa lähes kahteen vuoteen 2019–2021 välillä.

– Lääkärit olivat sanoneet, että hänen uransa olisi ohi. Hän kuitenkin käänsi kaikki kivet ja sai polvensa pelikelpoiseksi, mutta joutui kuntouduttuaan hakemaan uutta nostetta uralleen aina kakkosdivarista saakka.

Helmersen pääsi vuonna 2021 divariseura Raufossiin, missä tulos ei kuitenkaan ollut pitkään toivotunlaista.

– Kun saavuin seuraan, hän oli tehnyt kaksi maalia koko kaudella ja esiintynyt todella heikosti. Otin häneen nopeasti yhteyttä prosessin käynnistämiseksi ja ensimmäinen keskustelumme olikin aika pitkä.

Keskustelun pohjalta Peltoselle selvisi, että Helmersenia oltiin pidetty yhtenä Norjan suurimpana talenttina – jopa Haalandia isompana lupauksena. Tämä oli johtanut koviin odotuksiin, joille ei koskaan saatu toivottua vastinetta.

Kuultuaan Helmersenin version omasta elämästään ja urastaan, Peltonen oli valmis ottamaan järeät aseet käyttöönsä.

– Huomasin, että hän on yhä todella kunnianhimoinen. Hän oli käynyt kovia juttuja läpi ja päässyt niistä yli, mutta suunta oli silti ollut monen vuoden ajan väärä. Ymmärsin, että muutoksen eteen tarvitaan aika iso herätys.

Oli poikkeuksellisen kovan palopuheen aika.

– Sanoin hänelle, että haluan olla täysin rehellinen. Minulla oli sanottavani asioita, joita hän ei välttämättä haluaisi kuulla, mutta pitäisi kuulla. Hän onneksi suostui ehdotukseeni.

Peltonen oli koonnut kuusi videopätkää useammasta ottelusta, joissa hän esitti Helmersenin suurimmat ongelmakohdat brutaalin rehellisesti päin pelaajan näköä.

Videoilla Helmersen teki näennäisiä hyppyjä taistellessaan pääpalloista, oli arka kaksinkamppailuissa rangaistusalueen sisällä, sekä naureskeli hukattujen maalipaikkojen jälkeen peitelläkseen heikkoa itseluottamustaan.

– Sanoin hänelle sen jälkeen suoraan: “Jos olisin sinä, minua hävettäisi se miltä näytän tällä hetkellä.”

– Tein selväksi, etten sanonut sitä ollakseni v-mäinen ihminen, vaan koska haluan hänen parastaan. Sanoin etten usko, että hän on tuo videoilla nähty ihminen, kun olin kuullut hänen tarinansa.

Helmersenin reaktio oli paljonpuhuva.

– Hän oli pitkään hiljaa ja herkistyikin siinä. Lopulta hän sanoi, ettei halua enää koskaan halua nähdä tällaisia klippejä itsestään.

– En sanoisi tällaisia asioita jokaiselle pelaajalle, mutta koska koin hänen olevan tarpeeksi vahva ottamaan vastaan suoraa ja kovaakin palautetta, sekä olemaan valmis elvyttämään uransa keinolla millä hyvänsä, halusin tarjota hänelle siihen tarvittavia työkaluja.

Norjan divarista Mestarien liigaan

Peltonen ja Helmersen laativat sen jälken yhdessä suunnitelman, jolla entisen hyökkääjälupauksen asenne, itseluottamus ja maalintekotaidot saataisiin taas ruotuun.

– Vuosien varrella hänelle oli kasaantunut useita vahingollisia uskomuksia, joita lähdimme purkamaan. Hän halusi nähdä itsensä niin sanottuna petona boksissa, joka on aina pallon kanssa vaarallinen. Se oli se identiteetti, johon halusimme panostaa.

Tulosta alkoi syntyä, niin Helmersenin kuin Raufossin kohdalla.

Helmersen teki loppukauden aikana viisi maalia lisää ja antoi kaksi maalisyöttöä, nousten joukkueen tärkeimmäksi pelaajaksi. Putoamista vastaan taisteleva Raufoss voitti puolestaan seuraavasta kahdeksasta ottelustaan kuusi ja säilyi sarjassa.

Helmersenin uran merkittävä käänne noteerattiin myös muualla ja norjalaishyökkääjä sai siirron kovatasoisempaan divariseuraan Egersundiin.

Siellä hän räjäytti pankin ja teki heti alkukaudesta 13 maalia 14 peliin, mikä poiki kolmen vuoden sopimuksen pääsarjatasolla pelaavan Bodö/Glimtin riveihin.

– Se oli poikkeuksellinen kausi ja poikkeuksellinen sopimus useita polvivammoja kärsineelle 26-vuotiaalle pelaajalle.

Vaikkakin enimmäkseen vaihtopenkiltä, on Helmersen saanut Bodö/Glimtissä vastuuta europeleissä asti.

Viime kaudella hän teki tärkeän maalin Laziota vastaan Eurooppa-liigan pudotuspeleissä ja nyt hän auttoi kääntämään pelin Mestarien liigan avauskierroksella Slavia Prahaa vastaan.

1:47 Tulosruutu: Mestarien liigaa napapiirillä – näin piskuisen Bodö/Glimtin sensaatio rakentui.

– Se roolitus on sopinut hänelle hyvin ja trendi on edelleen kasvava. Meidän yhteistyömme oli voimakkainta Raufossissa, jossa teimme sen suuren muutoksen. Vaihdettuaan seuraa olemme lähinnä keskittyneet sen uuden identiteetin ylläpitämiseen.

Peltonen on valmentanut urallaan jo satoja pelaajia ja lukuisia eri seuroja. Hänen aikaansaama muutos Helmersenissä lukeutuu kuitenkin suomalaisen ehdottomiin kohokohtiin.

– Se on ehkä se isoin ja konkreettisin yksittäinen kasvutarina. Yksi upeimpia henkilökohtaisia onnistumisen kokemuksia, Peltonen toteaa.

– Se ei ollut vain se, että ihminen muuttui, se urheilija muuttui ja ne toimintatavat muuttuivat, vaan myös tulokset muuttuivat. Niin radikaalisti, että hän ponnisti vuodessa Norjan divarista Mestarien liiga -kentille. Se on se tuhkimotarina.

Ja Helmersen on tästä myös Peltoselle erityisen kiitollinen.

– Haluan yhä korostaa, että hän oli se joka teki sen työn. En minä.

– Mutta uskallan väittää, että ilman sitä meidän kohtaamista, hän ei olisi ikinä siellä missä hän on nyt. Hän on sen itsekin sanonut.