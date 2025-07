HJK:n tähtipelaaja lähti yllättäen – paljastuksia kulisseista: “Se oli hullua”

Hollantilaista ADO Den Haagia edustava Diogo Tomas paljastaa MTV Urheilulle vuosi yllättävän HJK-lähtönsä jälkeen, mitä kulisseissa todella tapahtui. Dokumenttisarjaa urastaan työstävä suomalaispuolustaja tuo tarinallaan esiin, miten pieneksi pelinappulaksi jalkapalloilija usein jää siirtoneuvotteluiden keskellä.

Huuhkajistakin tuttu Tomas, 27, siirtyi talvella 2024 HJK:n riveihin koko kauden kattavalla sopimuksella. Suomalaistoppari liittyi joukkueen vahvuuteen loukkaantuneena, mutta parsi itsensä kevään aikana kuntoon ja nousi yhdeksi helsinkiläisseuran avainpuolustajista.

Tomasilla oli HJK:ssa yksi konkreettinen tehtävä, johon hän oli saapuessaan lupautunut: auttaa joukkue Eurooppaan.

Tavoite toteutui syyskuun alussa, kun hän päätyi itse ratkaisemaan HJK:n paikan Konferenssiliigan liigavaiheessa. Tomas viimeisteli dramaattisen loppuminuuttien maalin Klaksvikia vastaan elokuun lopulla, mikä siivitti joukkueen 2–1-voittoon.

– Se oli se viimeinen kotipeli. Ja olihan se hieno ilta, Tomas kertaa MTV Urheilun haastattelussa.

– Sen jälkeen minulle oli selvää, että tämä oli tässä. Nyt hyppään lentokoneeseen.

Tomas paljastaa, että oli jo muutamia viikkoja aiemmin aloittanut siirtoneuvottelut hollantilaisen ADO Den Haagin kanssa. Silloin seura halusi Tomasin kuitenkin saman tien vahvuuteensa, eikä pelaaja tähän suostunut.

– Tiesin, että riskeeraan siinä kohtaa mahdollisuuden. Minulle oli siinä hetkessä tärkeämpää pitää kiinni siitä, että tein sen minkä päälle olimme kätelleet ja auttaisin HJK:n Eurooppaan. Päätin sitten jäädyttää keskustelut ADO:n kanssa ja keskittyä täysillä europeleihin.

Mutkia matkassa

Kun Tomasin ja HJK:n yhteinen tavoite toteutui, oli ADO:n mieli kuitenkin muuttunut. Hollantilaisseura ei ollut enää valmis tekemään kaavailtuja peliliikkeitä ja siirto uhkasi kariutua.

HJK kohtasi seuraavana viikonloppuna VPS:n vieraissa ja Tomasin oli nyt matkustettava Hollannin sijaan Vaasaan.

– Minulle oli selvää, että jos hyppään tuohon bussiin, niin todennäköisesti tämä oli tässä ja pelaan loppukauden HJK:ssa, Tomas muisteli VPS-ottelun edeltävää iltaa.

Tomas astui muun joukkueen tavoin bussiin, mutta matkan aikana puhelin alkoi piristä.

– Olimme juuri saapumassa Vaasan keskustaan joukkueen hotellille, kun rupesin saamaan puheluita ja viestejä.

Tomasille selvisi, että siirto ADO Den Haagiin menisikin vielä läpi.

– Se oli siinä kohtaa omalta osaltani selvä juttu, mutta pelaaja on siinä aika pieni pelinappula kahden ristitulen välissä. Ja jos asioita ei saadakkaan sovittua, se on pelaaja joka kärsii.

– Pyörät alkoivat kuitenkin pyöriä ja menin ilmoittamaan asiasta koutsille. Olin alusta alkaen ollut avoin tilanteestani, mutta totta kai se tuli valmennukselle tietyllä tapaa yllätyksenä. Ajattelinhan itsekin, että kun lähden Vaasaan niin olen myös seuraavana päivänä pelaamassa.

Nyt suunnaksi muuttui kuitenkin Hollanti, mutta tiellä oli merkittävä pulma. Tomasin oli päästävä pois Vaasasta, eikä Pohjanmaalta lähtenyt enää busseja tai junia takaisin Helsinkiin.

– Se oli se päivä, jolloin siirron oli tapahduttava.

Lopulta Tomasin paras ystävä ja nykyinen manageri Matias Lintula saapui hätiin. Tampereella asuva Lintula ja Tomasin toinen kaveri Jesse lähtivät iltayhdeksän aikaan hakemaan ystäväänsä Vaasasta, mistä tie vei lopulta takaisin Helsinkiin.

– Olen tuntenut Matiaksen 1-vuotiaasta saakka. Ilman häntä en olisi tässä, Tomas kiittää.

Automatka pinttyi suomalaistopparin mieleen yhtenä uransa unohtumattomimmista hetkistä.

– Ne ovat sellaisia elokuvahetkiä, kun miettii miten elämäsi muuttuu taas täysin. Olet parhaiden ystäviesi kanssa autossa ja teet jotain mikä tuntuu oikealta. Se oli hullua, ottaen huomioon millä tavalla asiat etenivät, miten kaikki meni viimeisille hetkille, Tomas kertasi.

Diogo Tomas on noussut kannattajien suosioon ADO Den Haagissa.2024 Soccrates Images B.V.

Pelaaja pelinappulana

Tomas on tyytyväinen, että kun jalkapallossa tapahtuu, tapahtuvat asiat myös nopeasti. Se kuitenkin vei häneltä mahdollisuuden hyvästellä HJK:n joukkueen toivomallaan tavalla.

– Ehdin ehkä kolmelle joukkuetoverille sanoa heipat, vaikka oltiin juuri vietetty koko vuosi yhdessä. Sama perheen ja muiden ystävien kanssa. Hermosto on siinä hetkessä aika kuormittunut.

– Kyllä siinä pelaajana on aika tietämättömänä kahden seuran ja agenttien välillä. On siksi tärkeää, että on joku ihminen johon voi sataprosenttisesti luottaa. Itselleni se on ystäväni Matias, Tomas pohtii.

HJK voitti VPS:n vieraissa 3–1-lukemin syyskuun ensimmäisenä päivänä. Seuraavana päivänä seura tiedotti, että Tomas oli siirtynyt ADO Den Haagiin siirtokorvausta vastaan.

– Siirtoasiat voivat usein venyä siihen viimeiseen hetkeen, viimeiseen tuntiin ja viimeisille minuuteille. Ja tässä kävi juuri niin.

Myös askel tuntui kaikin puolin oikealta.

– Hollanti on suuri jalkapallomaa ja ADO on perinteinen seura, jolla on merkittävä kannatus. Meillä oli myös se mahdollisuus nousta Hollannin pääsarjaan.

Tomasin ensimmäinen kausi ADO Den Haagin kanssa sujui henkilökohtaisella tasolla hyvin. Hän pelasi 34 ottelua ja pysyi ehjänä läpi sesongin. ADO:n haaveet paluusta pääsarjaan kariutuivat kuitenkin harmillisesti nousukarsintojen avauskierroksella.

– Tuntui, että oikeasti nautin taas jalkapallosta ja löysin omia vahvuuksiani uudestaan. Loppu oli tietysti tosi harmillinen, koska emme nousseet.

ADO Den Haagia edustavat Diogo Tomasin lisäksi suomalaiset Juho Kilo (vas.) sekä Taneli Hämäläinen.2025 BSR Agency

Kulissien takana

Uuden kauden alla Tomas on työstänyt dokumenttisarjaa, jossa hän avaa uransa merkittävimpiä käänteitä ja vastoinkäymisiä omalla YouTube-kanavallaan.

Dokumenttisarjassaan Tomas haluaa tuoda esiin haasteita, päätöksiä ja tunteita, joita ammattilaispelaajien elämästä ei tavallisesti jaeta julkisuuteen.

– Se on tuntunut tärkeältä projektilta. Se voi olla jollekin nuorelle futarille tai urheilijalle parempi tilaisuus nähdä kulissien taakse. Huippu-urheilu on lopulta hyvin glorifioitua, ja vaatii todellisuudessa paljon psyykkistä kestävyyttä. Tämä antaa siitä realistisemman kuvan.

Tomasin dokumenttisarjan seitsemäs jakso, joka käsittelee hänen siirtoaan HJK:sta ADO Den Haagin riveihin, tulee julki sunnuntaina 27.7.