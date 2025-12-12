Mohamed Salah on otettu takaisin Liverpoolin kokoonpanoon positiivisesti sujuneiden keskustelujen jälkeen, BBC ja The Athletic raportoivat.
Mohamed Salah on ollut viime aikoina kohun keskellä. Egyptiläisen jalkapallotähden tulevaisuus Liverpoolissa on ollut vaakalaudalla.
Hyökkääjä puhisi viime lauantaina, että hänet on "heitetty bussin alle", kun hän aloitti kolme ottelua putkeen vaihdossa eikä pelannut kahdessa niistä ollenkaan. Salah sanoi lisäksi väliensä Liverpool-manageri Arne Slotiin olevan poikki.
Salahia ei otettu sen jälkeen mukaan vieraspelireissulle, kun Liverpool kohtasi keskiviikkona Mestarien liigassa Inter Milanin. Liverpool voitti matsin 1–0.
Salah ja Slot palaveroivat tuoreeltaan mediatietojen mukaan positiivisissa tunnelmissa, eli miesten välit olisivat lientyneet. Salah on nostettu takaisin kokoonpanoon, kun Liverpool kohtaa lauantaina Valioliigassa Brightonin.