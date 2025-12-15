Jalkapallon Suomen mestaruuden tänä vuonna voittaneen Kuopion Palloseuran keskikenttäpelaaja Jaakko Oksanen siirtyy ensi kaudeksi yllättävään osoitteeseen.
KuPS kertoo Instagram-tilillään, että Oksasen pelit jatkuvat ensi vuonna kazakstanilaisessa Kairat Almatyssa. Almaty pelaa tällä hetkellä Mestarien liigan liigavaiheessa, jossa joukkue on kuuden kierroksen jälkeen yhdessä pisteessä.
Almaty kukisti kesällä Mestarien liigan 2. karsintakierroksella juuri KuPSin yhteismaalein 3–2.
Oksanen, 25, siirtyi Britannian kentiltä KuPSiin kesällä 2022 ja on noussut Kuopiossa kotimaan liigan tähtipelaajien joukkoon. Hän voitti KuPSissa Suomen mestaruuden myös viime kaudella.
KuPS ei ole julkaissut vielä virallista tiedotetta Oksasen siirrosta.
KuPS pelaa tänä vuonna vielä yhden ottelun, kun joukkue päättää Konferenssiliigan liigavaiheen Crystal Palacen vieraana. KuPS tarvitsisi jatkopaikkaan pisteitä Lontoosta.
Kazakstanin hallitseva mestari Kairat kohtaa tammikuussa Mestarien liigassa vielä Club Bruggen ja Arsenalin.