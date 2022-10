Suojeluvaatimukset, kysyntä, ennallistamisasetus: Metsät ja niiden käyttö ovat nyt useiden ristikkäisten paineiden alla – näin suureksi Suomen hintalappu kasvaa

– Käytännössä täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että näillä ennallistamistoimenpiteillä on erittäin suuri ero vaikuttavuudessa. Olisi erittäin tärkeää tehdä rauhassa luotettava kokonaisvaikuttavuusarvio. Siinä pitäisi ottaa monimuotoisuusasioiden lisäksi huomioon, mitä se tarkoittaa yksittäiselle metsänomistajalle, kansantaloudelle ja työllisyydelle, sanoo Metsäkeskuksen johtava asiantuntija Markku Remes.

Suomen hintalappu

EU:n tavoite on, että Euroopan metsät palautuisivat 1950-luvun aikoihin vallinneeseen tilaansa, eli 70 vuotta sitten vallinneeseen tilanteeseen.

EU-komissio on tehnyt eri maiden ennallistamisesta kustannusarvion. Ennaltamisehdotuksen mukaan Suomen pitäisi palauttaa 1,2 miljoonaa hehtaaria metsää luonnontilaan vuoteen 2030 mennessä. Arviolta tämä tulisi maksamaan Suomelle 930 miljoonaa euroa vuodessa.

Ennaltamisehdotuksen aikajänne on palauttaa metsät 70 vuotta sitten vallinneeseen tilaan. Tämä kuumentaa tunteita, koska se vähentää kustannuksia mailta, jotka ovat käyttäneet metsiään aiemmin. Näin ollen, koska Suomi on hyödyntänyt metsiään hitaammin, Suomen ehdot ovat tiukemmat kuin monilla muilla mailla.

– Joihinkin valtioihin kohdistuu, sanoisin, kohtuuttoman suuri painoarvo suhteessa ja Suomi on näiden joukossa. Keski-Euroopan maissa metsiä on käsitelty varsin runsaasti aiemmin. Heillä ei ole yhtä suuria velvoitteita kuin meillä. Ei ole avattu tarpeeksi, miksi komissio on päätynyt näihin lukuihin.