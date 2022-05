Pysäyttävä varoitus: Hakkuiden lisääminen vaarantaa ilmastotavoitteet

Paineita hakkuiden lisäämiseen kuitenkin on muun muassa sen takia, että puun tuonti Venäjältä on lopetettu. Metsäteollisuuden mukaan hakkuutarve riippuu siitä, miten maailman talous kehittyy.

Teollisuus lisää tuontia tai hakkuita kotimaassa

– On useita eri lähteitä: kotimaasta tai lähialueilta tai sitten kauempaa, on mahdollista esimerkiksi eukalyptuksen tuonti tuolta valtameren takaa, luettelee Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.

Hakkuissa menetetty hiilinielu pitäisi korvata

– Jokainen vuosi on erilainen globaaleilla markkinoilla ja se heijastuu aina myöskin hakkuisiin. Tärkeintä on, että me tuotamme hyviä tuotteita globaaleille markkinoille ja pidämme metsien kasvusta hyvää huolta, linjaa Niemi.

Nykyiset puutuotteet eivät kompensoi hakkuita

– Tärkeintä on muistaa kansainvälisen ilmastopaneelin linjaus, että fossiilisista polttoaineista irti pääseminen on se kaikkein tärkein asia. Tähän metsäteollisuus on jo tuonut ja tuo tulevaisuudessa yhä enemmän ratkaisuja. Eli me tuomme ja tarjoamme tuotteita, joilla voidaan korvata fossiilisia ja siten päästä irti niistä, sanoo Niemi.