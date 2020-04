Suojavälineet uhkaavat loppua brittisairaaloista – jopa roskapusseja käytetään maskeina

BBC kertoo useiden hoitohenkilökuntaan kuuluvien kertoneen suoja- ja hoitovälineiden pulasta sairaaloissa. Teho-osaston lääkäri Dr Roberts (nimi muutettu) kertoi BBC:n uutisille karusta tilanteesta sekä antoi käyttöön kuvan, jossa hän on kollegansa kanssa suojautunut muovisista roskapusseista tehtyihin maskeihin.

Robertsin mukaan hänen sairaalansa teho-osasto on täynnä koronaviruspotilaita ja kaikki kiireettömät toimenpiteet, jopa syöpähoidot, on peruutettu. Henkilökunnasta, sairaalapaikoista, antibiooteista ja hengityskoneista on pulaa.