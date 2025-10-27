Kela kokeilee luoton antamista pienituloisille asiakkaille tilanteissa, joissa raha ei muuten riittäisi tärkeään lääkkeeseen.

Kelan maanantaina alkaneessa kokeilussa pienituloiset voivat hakea korotonta luottoa suurten lääkekustannusten kattamiseen.

Apteekkari Sari Kallioinen Pasilan apteekista kertoo, että ainakaan ensimmäisenä päivänä ihmiset eivät ole vielä apteekissa kyselleet siitä, miten luotto toimii.

– Minusta tuntuu, että asiakkaat eivät tiedä tästä uudistuksesta. Vielä ei ainakaan ole kyselty, ja meiltähän kysytään kaikenlaista – varsinkin Kela-korvattavuuksista, Kallioinen sanoo.

Uudistusta hän pitää hyvänä.

– Jos tulee kallis lääke yllättäen, eikä ole rahaa, on tätä kautta mahdollista aloittaa lääke silloin kun toivotaan. Hyvä uudistus.

Asiakkaan on haettava lääkeluottoa Kelasta ennen lääkkeen ostamista.

