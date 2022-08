Sunnuntain raekuurot vaurioittivat jopa satoja autoja – lommojen korjaamiseen on mullistava menetelmä: "Supergurutyötä"

Raekuurot moukaroivat muun muassa pääkaupunkiseutua sunnuntaina , ja vauriokorjaamoiden mukaan vahinkoja on aiheutunut autoille paljon.

– Aamusta alkaneiden yhteydenottojen perusteella kyse on vähintäänkin sadoista autoista, joissa on raevaurioita. Yhteydenottoja on tullut meille sekä suoraan että vakuutusyhtiöiden välittämänä, Autoklinikan myyntijohtaja Pentti "Poksa" Oksanen kertoo MTV Uutisille.