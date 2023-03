Harmittomalta vaikuttava kauneusvirhe autossa voi tulla maksamaan toista tonnia

Kevät on otollisinta aikaa tuulilasivahingoille. Vakuutusyhtiö kehottaa toimimaan nopeasti, jos lasiin tulee iskemä kivestä tai nastasta, sillä vaikka pienen iskemän korjaaminen on huokeaa, voi vitkuttelusta seurata se, että koko tuulilasi on vaihdettava uuteen.