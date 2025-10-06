Suomalaiset maajoukkuehiihtäjät Krista Pärmäkoski, Jasmi Joensuu ja Johanna Matintalo kertovat näkemyksensä lajiin tulevista sukupuolitesteistä.

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS tiedotti vastikään ottavansa käyttöön pakolliset sukupuolitestit. Päätös syntyi syyskuussa kokouksessa, jossa pohdittiin keinoja suojella naisten urheilua lumilajeissa.

Testillä on tarkoitus varmistaa, että naisten kilpailuihin osallistuvat vain urheilijat, joilla ei ole Y-kromosomissa sijaitsevaa SRY-geeniä.

Krista Pärmäkoski kertoi saaneensa asiasta hyvin vähän tietoa.

– Tietysti maajoukkuelääkärin kautta sitä on tullut vähän enemmän, mutta vielä ei ollut esimerkiksi varmuutta, tulevatko ne tälle vuodelle vai tulevatko ne vasta ensi kaudelle, Pärmäkoski sanoi.

Krista Pärmäkoski.Lehtikuva

– Ehkä se on tulevaisuutta myös ja varmistaa sen, että naiset kilpailevat naisten sarjassa. Jos testit pitää tehdä, kyllä minä totta kai niihin sitten menen, hän jatkoi.

Sukupuolitestejä on otettu aikaisemmin käyttöön esimerkiksi yleisurheilussa ja nyrkkeilyssä. Jasmi Joensuu tuumi "näiden kysymysten olleen pinnalla jo pitkään".

– Itselleni on ihan selkeää: ei sillä ole mitään väliä minun kannaltani. En osaa sitä isossa kuvassa kommentoida, mutta eipä se minua sillä tavalla liikuta, Joensuu tuumi.

Johanna Matintalo pohti, että kannanottaminen asiaan on vaikeaa.

– Koen, että tämä ei ole ollut meidän lajissamme ainakaan tähän asti minkäänlainen ongelma. Tai ainakaan en ole itse tietoinen, että olisi ollut. Seuraan paljon urheilua ja olen tietoinen, että monessa muussa lajissa tämä on varmasti aika paljon ajankohtaisempi asia.

– Meidän lajia koskien voisin sanoa, että asioita on varmaan hyvä ennakoida. Mistä sen tietää milloin se on ehkä meidänkin lajissamme ajankohtaisempi asia.