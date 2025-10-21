Kansainvälisen hiihtoliiton odotetaan tänään päättävän, päästetäänkö venäläishiihtäjiä mukaan alkavan kauden kilpailuihin. Suomessa päättäjien kanta ei ole asian suhteen muuttunut.

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri (kd.) Mika Poutala kertoo Suomen edustavan asiassa samaa selkeää linjaa yhdessä esimerkiksi muiden Pohjoismaiden kanssa.

– Suomen urheiluministerit ovat jo matkan varrella ottaneet asiaan kantaa eurooppalaisten ja muutamien muiden kanssa. Tässä suhteessa mikään ei ole muuttunut, Poutala kommentoi tiistaina MTV Uutisille.

Päätösvalta ei ole loppujen lopuksi edes Kansainvälisellä olympiakomitealla vaan lajiliitoilla. Maastohiihdon tapauksessa päätöksen tekevä elin on FIS.

Paralympialaisiin venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita on jo päästetty. Yleisen ilmapiirin voi siis tulkita olevan muuttumassa venäläisten kannalta suosivammaksi.

– Kyllähän meidän on hyvä ymmärtää, että me jäämme tässä tilanteessa ja asiassa pieneksi pelaajaksi Eurooppana. Kansainvälisessä ympäristössä katsotaan asiaa todella eri tavalla. Nyt näyttää myös siltä, että siellä on jonkinlaista painostusta, mikä on saanut tietyt maat tälle kannalle. Tämä on valitettava suunta meidän näkökulmasta, Poutala sanoi.

Hiihtoliiton puheenjohtajan Sirpa Korkatti lausui aiemmin Helsingin Sanomille, ettei venäläishiihtäjillä ole asiaa Rukan maailmancupiin näiden maahantulokiellon ollessa yhä voimassa.