Hiihtoliiton urheilijamaksut puhuttavat – Perttu Hyvärisellä merkittävä huolenaihe: "Kestämätön tilanne"

Hiihtoliitto kertoi syyskuussa, että talousvaikeuksien vuoksi kansavälinen kisakausi tulee olemaan erittäin haastava. Samalla Hiihtoliitto kertoi, että maailmancupissa kisaavat urheilijat joutuvat maksamaan enintään 500 euron omavastuuosuuden osallistumisestaan kisaviikonloppua kohden.

Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti kertoi maanantaina MTV Urheilulle, että asiaan on pyritty löytämään ratkaisuja. Alun perin ilmoitetusta 500 euron omavastuusta ollaan tulossa alaspäin.

– Pelivaraa on. Itse asiassa huomenna kerromme valmentajille ja urheilijoille tämänhetkisen tilateen. Lähtökohtaisesti siitä, mikä ensimmäisessä vaiheessa tuli julkisuuteen, tullaan kyllä alaspäin, Korkatti kertoo.

– Koko ajan etsimme lisää ratkaisuja. Kysymys on siitä, että me tarkastamme meidän kaikkia kulujamme ja tulojamme. Siitähän tässä on kysymys. Kuitenkin ratkaisukeskeisesti ja kaikki ymmärtävät tilanteen. Parempaan pyritään, Korkatti jatkaa.

Urheilijat eivät ole suhtautuneet Hiihtoliiton päätökseen kovinkaan suopeasti.

– Totta kai on selvää, että aina kun tulee tällainen uutinen, niin moni kokee sen epäoikeudenmukaisena ja haastavana. Kyllähän meidän tärkein tehtävämme on mahdollistaa se, että urheilija voi keskittyä urheilemiseen. Tilanne on ollut ikävä, mutta korostan sitä, että olemme oikeasti menossa parempaan suuntaan.

Maastohiihtomaajoukkueen pitkäaikainen luottohiihtäjä Perttu Hyvärinen painottaa, etteivät urheilijat aio painaa asiaa villaisella.

– Onhan se tuossa vaiheessa kautta iso asia, joka tulee meille vasten. Tätä nyt on myllytetty aika paljon tässä. Me saamme huomenna ilmeisesti tietoon sen, mikä se lopputulema asiassa on. Ei ihan purematta niellä tätä asiaa, Hyvärinen painottaa.

Korkatti myöntää, että taloudelliset haasteet ovat pakottaneet Hiihtoliiton vaikeisiinkin ratkaisuihin. Kaikki kortit kuitenkin pyritään kääntämään, jotta tilanne saataisiin ratkaistua.

– Tämä on vaikea asia niin henkisesti kuin päätöksenteonkin kannalta. Vähän ollut sellainen pyhä asia. Ehkä olemme nyt muutenkin olleet tänä vuonna sellaisessa tilanteessa, että olemme halunneet katsoa kaikki mahdolliset keinot. Kun tämä tuli julkisuuteen, se lähti poikimaan myös uudenlaisia ratkaisumalleja myös meiltä sisältäpäin, että miten voisimme vielä miettiä asioita uudestaan, Korkatti sanoo.

Hyvärinen on tyytyväinen siihen, että alun perin ilmoitetusta 500 eurosta ollaan näillä näkymin tulossa selvästi alaspäin.

– Kyllähän se järkevälle kuulostaa. Pystymme sitten nuoriakin pyörittämään maailmancupissa mukana. Aika kestämätön tilanne se on, että iso osa budjetista menee siihen, että päästään edes maailmancupia kiertämään. Kyllä meidän tehtävä on tehdä sitä työtä ja tulosta maailmancupissa. Jos vain asia saataisiin järjestykseen, Hyvärinen toteaa.

Hyvärinen on ollut itse jo vuosia maastohiihtomaajoukkueen vakiokasvoja, eikä maailmancup-viikonloppujen omavastuumaksut ole kokeneelle hiihtäjälle niin kova isku kuin esimerkiksi monille nuorille urheilijoille, jotka tekevät vasta nousua maailman huipulle.

Hiihtoliiton uutinen on saanut Hyvärisen taustajoukkoineen lisäämään kauppaa ja markkinointia entisestään. Kaikki suomalaisurheilijat eivät kuitenkaan ole täysin samanlaisessa tilan tilanteessa yhteistyökumppanuuksien suhteen.

Hyvärinen ja muut urheilijat haluavat omalla toiminnallaan varmistaa, että nuorilla urheilijoillakin on reilu mahdollisuus kisata maailmancupissa ilman paineita taloudesta.