Surkea lumitilanne ei estä sivakoimista pääkaupunkiseudulla.
Innokkaimmat hiihtäjät ovat ehtineet kartuttaa kilometrejä jo useilla eri laduilla pääkaupunkiseudulla. Ainakin Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla suksimaan pääsee. Tämän kaiken mahdollistaa tykkilumi.
Kävimme perjantaina Vantaan Hakunilassa katsomassa, millainen meno oli urheilukentän ympäri kiertävällä 400 metrin mittaisella ladulla.
Yksi sivakoijista oli näyttelijä Kari Hietalahti, joka oli talven ensimmäisellä hiihtolenkillä.
– Eihän tämä luista yhtään, siis mulla, mutta muutenhan tämä luistaa.
Tavoitteena oli hiihtää 15 kilometrin lenkki.
– Tämä on hyvää meditaatiota. Mulla on leffa menossa, niin mä mietin mun repliikkejä.
Sirkku Korpelan pisin lenkki muutaman sadan metrin ladulla on tänä talvena ollut 25 kilometriä.
– Aika hölmöläisten hommaahan se on. Varsinkin silloin edellisellä kerralla, kun ei voinut hiihtää koko kierrosta, vaan 300 metrin latua edestakaisin.
Hakunilan liikuntapaikkamestari Arto Seppänen arvioi, että päivittäin ladulla on käynyt satoja hiihtäjiä.