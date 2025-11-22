Jasmi Joensuu ja Niilo Moilanen ovat hiihtäneet voittoihin Suomen cupin sprinttikilpailuissa Kuusamon Rukalla.
Jasmi Joensuu hallitsi perinteisellä hiihtotavalla naisten kilpailua ylivoimaisesti ja jätti Amanda Saaren toiseksi ja Johanna Matintalon kolmanneksi.
Niilo Moilanen voitti miesten kilpailun täpärästi ennen Joni Mäkeä ja Lauri Vuorista.
Miehissä jo alkuerävaiheessa tuli nimekäs raato, kun Ristomatti Hakola kompasteli viimeisessä nousussa polvilleen ja karsiutui jatkosta.
Rukan Suomen cup jatkuu sunnuntaina 20 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailuilla.