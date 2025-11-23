Krista Pärmäkoski kärsi sauvarikon. Kerttu Niskanen ei kilpaillut Rukalla lainkaan.
Vuokatti Ski Teamin Jasmin Kähärä sai sunnuntaina helpon voiton Rukan Suomen cupin 20 kilometrillä. Hiihtäjät etenivät vapaan hiihtotavan yhteislähdön leppoisalla matkavahdilla, ja sprinttikisoissa menestynyt Kähärä karkasi viimeisessä nousussa kirivoittoon.
Iisalmen Visan Vilma Ryytty antoi Kähärälle parhaan kirivastuksen, mutta taipui toiseksi 1,8 sekunnin erolla. Vuokatti Ski Teamin Vilma Nissinen oli kolmas ja Ounasvaaran Hiihtoseuran Johanna Matintalo neljäs.
– Aika rauhassa hiihdettiin, mutta loppuun sai lyödä, Kähärä kommentoi voittohiihtoaan Ylen tv-lähetyksessä.
– Yritin pitää matkalla rentoa vauhtia ja satsata loppuun.
Ryytty vahvisti, ettei Kuusamon pakkasessa revitelty ylenpalttisesti.
– Oli aika rauhallinen kisa, ja "Jaska" (Kähärä) loikkasi lopussa paremmin, Ryytty naurahti.
Kilpailun viime vuonna voittanut Nissinen vaikutti tyytyväiseltä kolmanteen sijaan, kun päivän vire ei tuntunut aivan parhaalta.