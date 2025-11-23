Veeti Pyykkö vastasi kakkossijallaan kilpailun suurimmasta yllätyksestä. Iivo Niskanen valahti kirissä kahdeksanneksi.
Jämin Jänteen Ristomatti Hakola löysi sunnuntaina suurimman kirivaihteen Rukan Suomen cupin yhteislähtökilpailussa. Hakola voitti vapaalla hiihtotavalla 20 kilometrin kilpailun 0,4 sekunnin erolla kilpailun suurimpaan yllättäjään, Vuokatti Ski Teamin Veeti Pyykköön.
Pohti SkiTeamin Joni Mäki vahvisti kolmossijallaan alkukauden vahvan vireensä. Kilpailua pitkään vauhdittanut Kuusamon Erä-Veikkojen Arsi Ruuskanen taipui kirissä neljänneksi.
Moninkertainen arvokisamitalisti Iivo Niskanen hiipui kirikamppailussa kahdeksanneksi 16 sekunnin päässä voittajasta. Niskanen hölläsi lopussa vauhtiaan, kun voitto karkasi viimeisessä nousussa hänen ulottuviltaan.
Varsin vauhdikkaassa ja yllätyksellisessä kilpailussa myös Kuusamon Erä-Veikkojen Kalle Parantainen, Puijon Hiihtoseuran Petteri Koivisto ja vauhdilla kuntoutuva Imatran Urheilijoiden Remi Lindholm ennättivät Niskasen edelle.
Distanssimatkojen edustushiihtäjistä Niko Anttola oli kilpailussa 15:s ja Perttu Hyvärinen 17:s.