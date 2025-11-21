Ruotsin maastohiihtotähdet ottivat mittaa toisistaan kauden avanneessa Jällivaaran sprinttikisassa. Monille avauspäivästä muodostui kuitenkin kaikkea muuta kuin onnistunut.

Miesten kilpailussa ykkönen oli Anton Grahn ennen Edvin Angeria. Nuorten kaksinkertainen maailmanmestari ja lajin huippulupaus Alvar Myhlback hylättiin välierässä. Hänellä oli ollut alla varoitus rullahiihtokaudelta ja nyt toinen varoitus johti suoraan hylkäykseen.

– Mitä helvetin kullisääntöjä nämä ovat! Kysehän on kahdesta eri kaudesta. Olin hyvässä iskussa tänään. Minun oli vaikea nähdä, että kukaan olisi voittanut minua. On kuitenkin helppoa sanoa niin nyt, Myhlback totesi.

Naisten kilpailussa ykköseksi tuli Maja Dahlqvist ennen Jonna Sundlingia. Linn Svahnin kohdalla kauden avaus päättyi jo ennen ensimmäistäkään starttia.

– Hänellä oli lieviä vilustumisen oireita, joten kyse on varotoimenpiteestä, naisten valmentaja Stefan Thomson kertoi Expressenille.

SVT:n asiantuntija Anders Blomquistin mukaan Svahn matkusti kotiin. Hän saattaa olla sivussa kokonaan kauden avauskilpailuista, jotka kisataan viikonloppuna. Maailmancupin avaus on ensi viikolla Rukalla.