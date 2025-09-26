Kansainvälinen hiihtoliitto (FIS) ottaa käyttöön pakolliset sukupuolitestit. FIS päätti asiasta kokouksessa, jossa pohdittiin keinoja suojella lumilajeja.
– Tämä päätös on kulmakivi naisten urheilun suojelemisessa. Ainoa oikeudenmukainen ja läpinäkyvä tapa suojella naisten urheilua on nojautua tieteeseen ja biologisiin faktoihin, FIS:n puheenjohtaja Johan Eliasch sanoi tiedotteessa.
Testillä varmistetaan, että naisten kilpailuihin osallistuvat vain urheilijat, joilla ei ole Y-kromosomissa sijaitsevaa SRY-geeniä.
FIS alkaa seuraavaksi suunnitella testauksen käytäntöä kansallisten hiihtoliittojen kanssa.
Sukupuolitestit otettiin aikaisemmin käyttöön esimerkiksi yleisurheilun ja nyrkkeilyn MM-kisoihin.
Kokouksessa päätettiin myös, että kansallisille lajiliitoille laaditaan turvallisuutta edistäviä koulutuksia ja ohjeita.