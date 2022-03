Suklaalevy harmitukseen, sipsipussi yksinäisyyteen, jäätelöpurkki suruun – maailman tilaan liittyvät hankalat tunteet voivat lisätä tunnesyömistä

Tunnesyöminen on tunteiden säätelemistä syömisen avulla. Useimmiten sen taustalla on hankalia tunteita, mutta se voi olla myös mielihyvähakuista itsensä hemmottelua. Tunnesyöminen voi olla spontaania syömistä tai hyvinkin suunniteltu tilanne: ihminen saattaa esimerkiksi jo töissä suunnitella illan herkutteluhetkeä.

Meskasen mukaan tunnesyöminen opitaan ja omaksutaan usein jo lapsuudessa: jos lapsena pahaa mieltä on lääkitty herkkujen avulla, ihminen helposti turvautuu samaan toimintatapaan myöhemmässäkin vaiheessa elämäänsä. Tunnesyömiselle voi altistaa myös se, jos ruokaan tai syömiseen on liittynyt jonkinlaisia jännitteitä.

Salassa ja yksin syömistä

– Miehille taas on sallitumpaa syödä enemmän, jolloin myös tunnesyömisen tunnistaminen on hankalampaa. Kuitenkin tiedetään, että tunnesyömistä lähimpänä oleva syömishäiriö ahmintahäiriö on yleisin syömishäiriön muoto miehillä. Tunnesyöjissä on siis todennäköisesti miehiä enemmän kuin osataan edes ajatella.