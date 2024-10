Minna Ruusuvuoren bulimia kesti 32 vuotta: "Se oli kuin tuttu kaveri, josta haetaan lohtua"

– Se on tietyllä tavalla osa identiteettiä. Se muuttaa kaiken siitä, miten näet itsesi, kertoo Huomenta Suomessa vieraillut Ruusuvuori.



– Söin liikaa, joten oksensin. Se on kuin varjo, joka seuraa mukana.



Bulimiaan liittyy myös ahmimista.



– Saatat suunnitellusti ostaa hirveän määrän ruokaa, jonka syöt ja oksennat. Se kuulostaa hurjalta, mutta on arki bulimiaa sairastavalla.



Bulimian salaaminen muilta oli Ruusuvuoren mukaan helppoa.



– Koulussa jätin lounaan syömättä, että en joutuisi oksentamaan. Sitä oppii myös taitavaksi valehtelijaksi. Sekin on kamalaa sanoa ja hävettävää.