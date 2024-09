Stubbille kovaa kritiikkiä: "Ei voi nojata toiveajatteluun tai harhaluuloihin"

Uutisia sodasta on viime aikoina hallinnut Ukrainan vastahyökkäys Venäjän puolelle Kurskiin. Rintamatilannetta pitäisi kuitenkin tarkastella laajasti, eikä Niinistö katso tilanteen olevan edullinen Ukrainalle.

Kritiikki osuu presidentti Alexander Stubbin puheisiin. Stubb sanoi presidentinvaalikampanjansa aikana toistuvasti , että Ukraina on jo voittanut sodan.

Stubb on tosin täsmentänyt puhuneensa Ukrainan poliittisesta voitosta. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole onnistunut pitämään Ukrainaa erossa Euroopasta tai estämään sotilasliitto Naton laajentumista.

– Mutta minun käsitykseni Ukrainan rintamatilanteesta ja perspektiiveistä on todella paljon pessimistisempi kuin tällainen löysä puhe, että nyt on jo voitettu ja Kiinan presidentti soittaa ja sillä tulee rauha. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Putin tulee saamaan tahtoaan läpi, jos emme pysty muuttamaan asetelmaa.

Stubb on sanonut uutistoimisto Bloombergin haastattelussa , että Kiinan presidentti Xi Jinping voisi lopettaa sodan puhelinsoitolla.

Aika pelaa Venäjälle

Niinistö on aloittamassa kuun taitteessa Euroopan parlamentissa Venäjä-valtuuskunnan puheenjohtajana. STT:n haastattelussa Strasbourgissa hän tekee sitä, mitä valtuuskunnan puheenjohtajalla on tehtävissä eli puhuu Venäjästä ja Ukrainasta.

Valtuuskunnan ajatuksena on muun muassa pitää yhteyttä Venäjän oppositioon ja vaikuttaa niihin, jotka EU:ssa käyttävät merkittävintä ulkopoliittista valtaa. Komissiossa ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi on nousemassa virolainen Kaja Kallas, mutta ylin valta EU:n yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta on jäsenmailla.