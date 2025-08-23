Espanjan ja Portugalin maastopaloissa kuollut kahdeksan ihmistä

Espanjan ja Portugalin maastopaloissa kuollut yhteensä jo kahdeksan ihmistä.
Tänään lauantaina Portugalin presidentin Marcelo Rebelo de Sousan kanslia kertoi uhriluvun nousseen Portugalissa neljään.
Portugalissa uusin kuolonuhri oli Koillis-Portugalissa metsäpalojen sammutustöihin osallistunut 45-vuotias palomies.
Portugalissa sekä naapurimaassa Espanjassa maastopalot ovat jatkuneet jo yli kaksi kuukautta.
Paloja ovat lietsoneet kesän helleaalto sekä kuivuus ilmastonmuutoksen seurauksena. Ilmastonmuutoksen tuoma kuumeneminen on koetellut erityisesti Välimeren maita.
Sääolosuhteet Espanjassa ja Portugalissa ovat elokuun aikana hieman helpottuneet, mikä on helpottanut maastopalojen hallintaan saamista.