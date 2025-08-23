Espanjan ja Portugalin maastopaloissa kuollut kahdeksan ihmistä

LK 23.8.2025 Asukkaat yrittivät sammuttaa maastopaloa Colinas del Campo de Martín Moro Toledanon kylässä Leónin maakunnassa Luoteis-Espanjassa 21. elokuuta 2025.
Asukkaat yrittivät sammuttaa maastopaloa Colinas del Campo de Martín Moro Toledanon kylässä Leónin maakunnassa Luoteis-Espanjassa torstaina. AFP / Lehtikuva
Espanjan ja Portugalin maastopaloissa kuollut yhteensä jo kahdeksan ihmistä.

Tänään lauantaina Portugalin presidentin Marcelo Rebelo de Sousan kanslia kertoi uhriluvun nousseen Portugalissa neljään.

Portugalissa uusin kuolonuhri oli Koillis-Portugalissa metsäpalojen sammutustöihin osallistunut 45-vuotias palomies.

Portugalissa sekä naapurimaassa Espanjassa maastopalot ovat jatkuneet jo yli kaksi kuukautta. 

Paloja ovat lietsoneet kesän helleaalto sekä kuivuus ilmastonmuutoksen seurauksena. Ilmastonmuutoksen tuoma kuumeneminen on koetellut erityisesti Välimeren maita.

Sääolosuhteet Espanjassa ja Portugalissa ovat elokuun aikana hieman helpottuneet, mikä on helpottanut maastopalojen hallintaan saamista.

