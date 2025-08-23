Gazan terveysministeriö: Useita kuollut aliravitsemukseen vuorokauden aikana

Gazan terveysministeriön mukaan useita ihmisiä on kuollut aliravitsemukseen Gazan kaistalla vuorokauden aikana. Asiasta uutisoivat ainakin qatarilaiskanava al-Jazeera sekä brittilehti Guardian.
Gazan terveysministeriön mukaan nälän seurauksena oli 24 tunnin sisällä kuollut kahdeksan ihmistä. Heistä kaksi oli lapsia.
Ministeriön mukaan kaikkiaan nälkään on kuollut Gazan kaistalla yhteensä yli 280 ihmistä, joista vajaa puolet oli lapsia.
YK julisti eilen perjantaina nälänhädän Gazan kaupungin alueella ja sanoi sen johtuvan Israelin toimista. Gazan hallintoalue käsittää noin viidenneksen Gazan kaistasta.
Asiantuntijoiden mukaan katastrofaalinen nälkä uhkaa puolta miljoonaa ihmistä.
YK:n alainen ruokaturvallisuuden asiantuntijaelin IPC varoitti, että nälänhätä leviää syyskuussa ympäröiville alueille.
Nälänhätä on tarkasti määritelty hätätila, jota ei julisteta ilman luotettavaa tietoa. Israel kiisti syytöksen.
YK:n julistus kirvoitti perjantaina laajalti reaktioita. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kommentoi julistusta sanoin "ihmiskunnan epäonnistuminen".
Medioiden mukaan Gazan terveysministeriö raportoi lisäksi lauantaina iltapäivällä, että Israelin iskuissa oli kuollut ainakin yli 60 ja haavoittunut yli 300 ihmistä vuorokauden sisällä.
Ministeriön mukaan useita uhreja jäi lauantaina raunioiden alle ja kaduille iskujen jäljiltä, eivätkä ambulanssit ja pelastajat päässeet uhrien luokse.