Tukholmassa autoräjähdys: Yksi kuollut – ketään ei otettu kiinni

AOP, ruotsin poliisi
KuvituskuvaStella Pictures
Julkaistu 57 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT – TT

Yksi ihminen on kuollut autoräjähdyksen yhteydessä Tukholman eteläosassa, kertoo paikallinen poliisi.

Poliisi sai useita ilmoituksia voimakkaasta räjähdyksestä Östbergan alueella paikallista aikaa kello yhdeksän aikaan perjantai-iltana.

Kuollut ihminen löydettiin poliisin mukaan auton läheltä, mutta tarkempia yksityiskohtia ei ole annettu. Poliisi ei kommentoinut sitä, onko auton omistaja poliisin tiedossa.

Poliisin tiedottaja Mats Eriksson kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle, että kuolleen henkilöllisyyttä selvitetään yhä.

– Henkilöä ei ole pystytty tunnistamaan, Eriksson sanoi myöhään perjantai-iltana.

Alue eristettiin räjähdyksen jälkeen laajasti. Keskiyön jälkeen poliisi kertoi, ettei ketään ole otettu kiinni räjähdykseen liittyen.

Lisää aiheesta:

Auto on törmännyt ihmisiin Malmössä – viisi loukkaantunutSuuri poliisioperaatio Ruotsissa – paikalla pommiryhmäRuotsalaismediat: Tukholmassa räjähti taas – tällä kertaa toimistorakennuksessaNaamiomiehet hyökkäsivät ravintolaan Ruotsissa – 60-vuotias mies kuoliYksi sairaalaan tulipalon takia Etelä-Ruotsissa – Poliisi: "Ei räjähdystä"Tukholmassa metroaseman räjähdyksessä kuoli yksi – Poliisi: Ei viitteitä terrorismiin
TukholmaRäjähdyksetKuolemaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Tukholma