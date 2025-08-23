Tukholmassa autoräjähdys: Yksi kuollut – ketään ei otettu kiinni

Yksi ihminen on kuollut autoräjähdyksen yhteydessä Tukholman eteläosassa, kertoo paikallinen poliisi.
Poliisi sai useita ilmoituksia voimakkaasta räjähdyksestä Östbergan alueella paikallista aikaa kello yhdeksän aikaan perjantai-iltana.
Kuollut ihminen löydettiin poliisin mukaan auton läheltä, mutta tarkempia yksityiskohtia ei ole annettu. Poliisi ei kommentoinut sitä, onko auton omistaja poliisin tiedossa.
Poliisin tiedottaja Mats Eriksson kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle, että kuolleen henkilöllisyyttä selvitetään yhä.
– Henkilöä ei ole pystytty tunnistamaan, Eriksson sanoi myöhään perjantai-iltana.
Alue eristettiin räjähdyksen jälkeen laajasti. Keskiyön jälkeen poliisi kertoi, ettei ketään ole otettu kiinni räjähdykseen liittyen.