Mediatiedot: Useita ihmisiä jäänyt auton alle Tukholman keskustassa

Julkaistu 18 minuuttia sitten
Nelli Hyttinen

nelli.hyttinen@mtv.fi

Ruotsissa Tukholman keskustan vanhassakaupungissa useita ihmisiä on tullut auton yliajamaksi.

Ruotsalaismedia Aftonbladet kertoo, että Tukholman keskustassa vanhassakaupungissa Slottsbacken-kadulla useita ihmisiä on jäänyt auton alle.

Auto ajoi ihmisten päälle suojatiellä, kertoo paikallinen poliisi verkkosivuillaan.

Poliisi kertoo verkkosivuillaan, että tapaus luokitellaan törkeäksi liikennerikkomukseksi ja törkeäksi pahoinpitelyksi.

Ainakin yhden ihmisen pelätään loukkaantuneen vakavasti, kertoo SVT.

Pelastuslaitos sai hälytyksen tapahtuneesta kello 16.31 aikaan.

