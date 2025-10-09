Suomi havittelee mittavia uusien jäänmurtajien tilauksia. Käytetyistä ei STT:n tietojen mukaan enää neuvotella.

Presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) tapaavat tänään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Valkoisessa talossa Washingtonissa.

Mediatietojen mukaan pöydällä ovat muun muassa jäänmurtajatilaukset. Suomen käytettyjen jäänmurtajien myymisestä Yhdysvaltoihin ei STT:n lähteiden mukaan enää tällä tietoa neuvotella.

Stubb ja Orpo eivät ole suoraan vahvistaneet, että Washingtonissa puhutaan jäänmurtajista. Orpon mukaan vierailulla on tarkoitus puhua laajasti kauppa- ja teollisuuspolitiikkaa.

Orpo sanoi aiemmin tällä viikolla, että Suomen presidentin ja pääministerin yhteinen Yhdysvaltain-vierailu on poikkeuksellinen. Hänen tiedossaan ei ollut, että vastaavanlaista vierailua olisi aiemmin järjestetty.

Pääministeri arveli, että Valkoisessa talossa olisi paikalla hänen vastinparinsa eli varapresidentti J. D. Vance, koska Yhdysvalloilla ei ole pääministeriä. Orpo sanoi toivovansa ja odottavansa keskustelua hänen kanssaan.

Presidentin kanslian mukaan tapaamisen keskustelunaiheina ovat maiden kahdenväliset suhteet, kaupallistaloudellinen yhteistyö ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

"Valtava potentiaali"

Suomi havittelee mittavia uusien jäänmurtajien tilauksia Yhdysvalloista, ja asiasta on neuvoteltu jo varsin pitkään. Tiedossa ei ole, millaisia jäänmurtajia Yhdysvaltain rannikkovartiosto tarkalleen olisi Suomesta tilaamassa.

Orpon mukaan Suomella on valtava potentiaali ja osaaminen jäänmurtajien rakentamisessa.

– Meillä on tässä erittäin paljon annettavaa niin Yhdysvalloille kuin muillekin länsiliittolaisille. Katsotaan, kuinka pitkälle ja mihin aiheisiin varsinaisessa tapaamisessa päästään, mutta pyrin tuomaan pöytään kauppa- ja teollisuuspolitiikkaa, Orpo sanoi aiemmin viikolla.

Vielä kesällä Yhdysvaltojen kanssa keskusteltiin myös Suomen käytettyjen jäänmurtajien myymisestä Yhdysvaltoihin, mutta lähteiden mukaan asia ei ole enää neuvottelupöydällä. Neuvottelut ovat kuitenkin vielä kesken, joten mitä tahansa yllättävääkin voi tapahtua.

Viime marraskuussa Suomi, Yhdysvallat ja Kanada allekirjoittivat Washingtonissa yhteisymmärryspöytäkirjan jäänmurtajayhteistyöstä (ICE Pact).

Helsingin telakan omistava kanadalainen Davie solmi maaliskuussa sopimuksen Kanadan hallituksen kanssa raskaan jäänmurtajan rakentamisesta. Kyseessä on Suomen historian ensimmäinen Pohjois-Amerikkaan toimitettava jäänmurtaja.