Presidentti Alexander Stubbin tiedotustilaisuus on parhaillaan käynnissä.
Presidentti Stubbilta odotetaan tietoa torstaina tapahtuvasta Washingtonin-vierailusta, jossa Stubb ja pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo tapaavat Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Valkoisessa talossa.
Presidentinkanslian mukaan tapaamisessa keskustelunaiheina ovat Suomen ja Yhdysvaltain kahdenväliset suhteet, kaupallistaloudellinen yhteistyö ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.
Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapaamisessa käsitellään jäänmurtajatilauksia. Helsingin Sanomien mukaan tavoitteena on, että Yhdysvaltojen rannikkovartiosto tilaisi jäänmurtajia suomalaisilta telakoilta.
Tänään Stubb pitää tiedotustilaisuuden yhdessä Suomessa vierailunsa aloittaneen Islannin presidentin Halla Tomasdottirin kanssa. Trump-tapaamisesta kuitenkin kysytään Stubbilta samassa yhteydessä.