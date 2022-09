MTV Uutisten tieto: Sähkön arvonlisäveron lasku ja uusi sähkötuki voimassa 4 kuukauden ajan – hintalappu 800 miljoonaa euroa

Siellä on tarkoitus lyödä viimeiset luvut lukkoon ja sen jälkeen pidetään tiedotustilaisuus ensi vuoden budjetista. Tiedotustilaisuus on alkamassa klo 13.

Kuten MTV Uutiset on jo aikaisemmin kertonut, sähkön arvonlisävero lasketaan nykyisestä 24 prosentista ainakin 10 prosenttiin. Hallitus selvittää myös voisiko EU antaa poikkeusluvan Suomelle, jotta sähkön arvonlisävero voitaisiin laskea jopa nollaan.

MTV Uutisten tietojen mukaan hallituksessa on pohdittu myös mahdollisuutta laskea sähkön arvonlisäveron tasoa 5 prosenttiin.

Tuki olisi voimassa neljä kuukautta

Uuden sähkötuen laskelmat ovat edelleen epävarmoja, koska on mahdotonta tarkkaan ennustaa sähkön hinnan kehitystä.

Hallitus on kuitenkin päätymässä siihen, että sähkön arvonlisäveron lasku ja erillinen sähkötuki olisivat voimassa 4 kuukauden ajan. Joko joulukuun alusta maaliskuun loppuun, tai tammikuun alusta huhtikuun loppuun.

MTV Uutiset kertoi jo eilen, että uusi sähkötuki koskisi niitä henkilöitä, jotka asuvat sähkölämmitteisissä taloissa ja joiden sähkölasku on isompi kuin 500 euroa kuukaudessa.

Korvauksen maksimisumma on edelleen epäselvä, mutta noin 1600 euron rajasta on ollut puhetta, eli sen yli menevää osaa ei korvattaisi kuluttajalle.

Virkamiesten uusimpien laskelmien mukaan tämä tuki olisi 300 miljoonan euron arvoinen. Koska on kyse verovähennyksestä tämä ei myöskään vaikuta valtion menokehyksiin.

Toisessa mallissa on kyse suorasta rahallisesta tuesta pienituloisille, jotka asuvat sähkölämmitteissä taloissa. Tähänkin on varattu 300 miljoonaa euroa, jota otetaan kehysten sisältä. Summa katetaan ainakin osittain tuulivoiman tukirahoilla, joita ei nyt tarvita tuulivoiman kannattavuuden noustessa.

Sähkötuen laskelmat ovat hyvin monimutkaisia ja pienituloisten tukimuodon yksityiskohtia on tarkoitus lyödä lukkoon vielä tänään.

Tässä esimerkki tuen suuruudesta, jos kyseessä on 2000 euron sähkölasku. Silloin jää arvonlisäveron keventämisen ja sähkötuen verovähennyksen jälkeen noin 1000 euroa maksettavaksi. Jos sähkölaskun summa on 1000 euroa, jää lopulta maksettavaksi noin 650 euroa.

Lapsiperheitä tuetaan erityisen paljon

Suurin osa Kelan etuuksista on sidottu kansaneläkeindeksiin. Lapsilisä on poikkeus tästä. Eduskunnan tietopalvelun selvityksen mukaan lapsilisän reaaliarvo on laskenut 34,2–42,4 prosenttia vuodesta 1994. Jos vuoden 1994 taso haluttaisiin palauttaa, lapsilisiä tulisi korottaa 52–73,7 prosenttia.