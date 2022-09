Pääministeri Marin väläyttelee sähköpaketista satojen eurojen hyötyä lompakoille – Saarikko: Tuki tulee avuksi, kun lasku on "kohtuuton"

Hallitus on kertonut ehdotuksistaan, joilla se auttaisi suomalaisia kotitalouksia selviytymään kylmästä talvesta nousevien sähkön hintojen paineessa.

Ihmisille, joilla ei ole verotettavaa tuloa annettaisiin puolestaan suoraa sosiaalitukea. Kohderyhmän suuruus on vielä tarkentumassa, mutta Saarikko arvioi, että Suomessa voi olla joitakin satojatuhansia, joiden sähkölasku olisi niin suuri, että hyvitys kohdistuisi heihin.

Saarikon mukaan hallitus tähtää siihen, että toimet voivat astua voimaan vuodenvaihteesta ja ne olisivat voimassa neljä kuukautta. Tarkoitus on, että verovähennys olisi hyödynnettävissä saman tien ensi talvena eikä veronpalautuksena vasta vuoden päästä.

Tuki satoja euroja kuussa

– Kaikki tulee konkretisoitumaan, kun me jatkamme tätä valmistelutyötä.

Saarikko huomautti, että periaatteena valmistelussa on omavastuuosuus, joka on kansalaisen itsensä maksettava.

– Ja kun lasku ylittää tietyn rajan, jolloin voidaan katsoa, että se on kohtuuton, sen jälkeen tämä tuki tai verovähennys tulisi avuksi. Sillä on myös kokonaiskattosumma, jotta voimme välittää viestin siitä, että energian säästäminen on jatkossakin tarpeen, vaikka valtion tuki tähän tuleekin mukaan.