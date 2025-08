Mixx Travel konkurssiin – yli sata suomalaista yrityksen matkoilla Turkissa ja Kreikassa

Matkanjärjestäjäyritys Mixx Travel on asetettu konkurssiin. Yhtiö on kertonut verkkosivuillaan, että sen toiminta on päättynyt.

Ruotsalaisen yrityksen sivuliike perustettiin Suomeen vuonna 2019. Yrityksellä on Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) konkurssin varalle vakuus, josta suomalaisasiakkaat voivat hakea korvausta toteutumatta jääneistä matkapaketeista.

Viraston tietojen mukaan yrityksen matkoilla on tällä hetkellä muun muassa Turkissa ja Kreikassa jopa yli sata suomalaista.

KKV:n mukaan yrityksen tilauslennot on todennäköisesti peruttu. Niiden tilalle matkustajien on itse hankittava paluulennot, jotka vastaavat alkuperäisiä lentosuunnitelmia mahdollisimman hyvin.

Matkustajat, joilla on reittilento, pääsevät todennäköisesti palaamaan matkalta suunnitellusti. Lennon tiedot kannattaa varmistaa lentoyhtiöltä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on lähettänyt matkoilla oleville ohjeistusta tekstiviestitse ja sähköpostitse.