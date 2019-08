Tutkija toppuuttelee huolia kotitalousvähennyksen leikkauksesta: Työpaikkojen syntymisestä ei löydy tutkimusnäyttöä

– Jos kuluttajat ostavat enemmän esimerkiksi siivouspalveluita sen tultua halvemmaksi, on se kuitenkin pois muusta kuluttamisesta tai säästämisestä, hän sanoo.

Hänen mukaansa kotitalousvähennystä on sen olemassaolon aikana muutettu melkein kolmen tai neljän vuoden välein. Varsinkaan pimeän työn lisääntymisestä ei tutkijan mielestä tarvitse huolestua.

– Kotitalousvähennys ei poistu mihinkään, vaikka se vähän pienenisikin. Näkisin, että niin kauan kun on jonkinlainen vähennys, kuluttaja haluaa kuitin ja työ raportoidaan verottajalle.

Koiviston mukaan kotitalousvähennystä on tutkittu varsin vähän siihen nähden, että se on ollut käytössä nykymuotoisena vuodesta 2001 lähtien.

– Meillä on VATTissa hanke käynnissä, mutta vielä ei ole olemassa mitään sellaista todistusaineistoa, että se olisi suuresti vaikkapa kasvattanut työllisyyttä.

Hallitus tuskin peruu leikkausta

Kotitalousvähennys voi pienentyä jo vuodenvaihteessa. Aikataulusta päätetään syksyn budjettiriihessä, viestitti valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) STT:lle lomaltaan. Hallituksella ei ole aikeita perua leikkausta, vaikka sitä on esimerkiksi kokoomuksen riveistä esitetty.

– On hyvin mahdollista, että muutos tulisi voimaan vuoden alusta, jos hallitus niin päättää. Hallitusohjelmassa on selkeät kirjaukset työkorvauksen prosentin alentamisesta ja enimmäismäärän alentamisesta. Ne on mahdollista saada tehtyä nopeallakin varoitusajalla, sanoo valtiovarainministeriön vero-osaston hallitusneuvos Panu Pykönen.