Tällainen Nato-maa Suomesta on mahdollisesti tulossa – ei ydinaseita tai vakituisia joukkoja: "Suomi on turvallisuudentuottaja"

Prikaatikenraali evp Juha Pyykönen vieraili MTV Uutiset Livessä asian tiimoilta. Suomi on korostanut, että tässä vaiheessa Nato-jäsenyydelle ei voi esittää ehtoja. Aiemmin on pyöritelty ehtoa, jonka mukaan esimerkiksi ydinaseita ei sijoitettaisi Suomeen.

– Natolla on sopimus Washingtonista vuodesta 1949, johon me liitymme. Sitä ei ole tarkoitus muuttaa sen takia, että tulee uusia jäseniä, Pyykönen perustelee.

– Suomi on turvallisuuden tuottaja. Kun Suomi liittyy Natoon, Naton turvallisuustaso nousee kaikkien maiden osalta – toki pienemmällä osalla, kuin Suomen turvallisuustason nousu, Pyykönen selittää.

Nato-profiili muiden pohjoismaiden kaltainen

Pyykönen näkee, että Suomen profiili tulee olemaan Natossa samanlainen, kuin meillä on EU:ssa.

– Se tarkoittaa, että me ja Nato olemme sopineet ja luvanneet minkä mukaan eletään. Kun jäsenhakemus hyväksytään, voidaan ryhtyä sopimaan yksityiskohdista – esimerkiksi, toimittaako Suomi kriisin ja sodan aikana jotain suorituskykyä – joukkoja, suorituskykyä, lentokoneita, aluksia Nato käyttöön.

Miten Nato-jäsenyys vaikuttaa Itämeren puolustukseen?

– Kaikki neljä pohjoismaata, joilla on omat asevoimat – kaikki ovat samalla alueella. Me olemme tavallaan pallonmaisessa, ympyränmuotoisessa rakenteessa maantieteellisesti. Ruotsi on siellä keskellä, Norja katsoo pohjoiseen, vahvat merivoimat, Tanska katsoo etelään Saksan ja Alankomaiden suuntaan, Ruotsi katsoo Baltian suuntaan ja Suomi Venäjän suuntaan.