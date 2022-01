Diplomatian superviikko: Nato ja Venäjä tapaavat, mutta mitä siltä on lupa odottaa?

Tapaamisessa on tarkoitus keskustella osapuolten välillä kasvaneista jännitteistä, jotka liittyvät etenkin kiristyneeseen tilanteeseen Ukrainassa. Venäjä on koonnut noin satatuhatta sotilasta Ukrainan rajojen tuntumaan ja esittänyt samaan aikaan Natolle pitkälle meneviä vaatimuksia.

Myös liittolaiset ääneen

Venäjälle Geneven tapaaminen oli luultavasti viikon tärkein, koska Venäjä on koko ajan tehnyt selväksi haluavansa sopia asioista nimenomaan Yhdysvaltojen kanssa. Kremlin näkökulmasta nimenomaan Yhdysvalloilla on todellinen vaikutusvalta Euroopan puolustuksessa.

– Yhdysvalloille tuo Nato-tapaaminen on tärkeä, koska he ovat viestittäneet, että Euroopan asioista ei puhuta ilman heidän liittolaisiaan. Nyt siinä on kokoonpano, jossa myös Yhdysvaltain liittolaisilla on ääni, Pesu sanoi.